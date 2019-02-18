СК не подтверждает слова матери Децла о причинах его смерти

Следователи Удмуртии на данный момент не получили результаты экспертиз о возможных причинах смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). В связи с этим они не могут подтвердить слова его матери о том, что наркотиков и алкоголя в крови музыканта не обнаружено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СКР по республике.

— Как только результаты судмедэкспертизы поступят, мы обязательно сообщим об этом, — прокомментировали слова матери Толмацкого в удмуртском следкоме.

Децл умер на 36-м году жизни 3 февраля после выступления в Ижевске. По предварительным данным, смерть наступила от патологии сердца. В день его похорон на YouTube появился последний клип рэпера. Тогда за сутки он собрал более 700 тысяч просмотров. Сейчас цифра превышает миллион.

Позднее стало известно, что незадолго до своей смерти Толмацкий планировал переехать в США, где ему уже нашли продюсера.