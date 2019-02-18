Укравший картину Куинджи из Третьяковки признал вину

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Укравший картину Куинджи из Третьяковки признал вину

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Денис Чуприков. Фото: © Агентство городских новостей "Москва" /Ведяшкин Сергей

Мужчина, который был задержан за кражу картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, сегодня признал свою вину.

— Вину полностью признаю, я написал чистосердечное признание, — сказал Чуприков.

По словам задержанного, таким необычным способом он хотел привлечь к себе внимание.

Напомним, из Третьяковки 27 января на глазах у посетителей была похищена картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи. Подозреваемый был оперативно задержан, он находится под стражей. Картины в галерее после инцидента оснастили специальными датчиками.

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