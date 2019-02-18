Пересядем на метро. В России могут исчезнуть автомобили дешевле 1 млн рублей

И даже народная LADA за свои автомобили просит несколько больше, тем самым пробив психологическую отметку.

Автомобили в России дешевле одного миллиона рублей могут полностью исчезнуть с рынка. Об этом сообщают "Известия".

С начала года большинство автопроизводителей обновили цены на свои модели. Изменения коснулись более чем 30 компаний, в числе которых были и те, кто считается бюджетными. При этом сохраняются предпосылки и для дальнейшего роста цен на авто, среди которых повышение НДС, ослабление курса рубля, а также растущие затраты производителей и дилеров.

Важную психологическую отметку в миллион перешагнули такие модели, как LADA Vesta и Hyundai Solaris. Сейчас за топовую комплектацию "корейца" придётся отдать 999 тысяч рублей, однако с учётом различных опций стоимость перешагнёт за отметку в 1,1 миллиона рублей. LADA Vesta Sport отныне продаётся за один миллион девять тысяч рублей.

При этом рост цен, как отмечает издание, наблюдался и в прошлом году. Средний чек за массовую легковушку вырос на 10%, а премиум-класс стал обходиться на 5% дороже.

Рост цен провоцирует изменения в автопарке россиян. Из-за дорожающих автомобилей разных классов и отсутствия роста зарплат автолюбители вынуждены пересаживаться на более бюджетные автомобили.

В текущем году эксперты прогнозируют рост цен на массовые авто на уровне 4–7%, а премиум-класс прибавит 5%.