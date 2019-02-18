Производители снизили цены на бензин в России на 20%

Цены производителей на бензин в России в январе снизились на 19,1% по сравнению с декабрём 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

— В обрабатывающих производствах наибольшее снижение цен отмечено на отдельные виды нефтепродуктов: бензин автомобильный — на 19,1%, пропан и бутан сжиженные — на 17,2%, топливо судовое — на 9,3%, — говорится в сообщении.

Кроме того, в январе подешевело дизельное топливо на 9,2%.

Напомним, эксперты составили список регионов с самым доступным бензином для населения. Его лидером оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Кроме того, аналитики полагают, что в России может наступить кризис перепроизводства бензина.