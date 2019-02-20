Школьникам запретили телефоны из-за видео со странным мясом в столовой

После произошедшего скандала родители отметили, что питание учеников изменилось в лучшую сторону.

Родители учеников Юргамышской средней школы, которые обнаружили необычное мясо со "щупальцами" в своём супе, пожаловались изданию Znak.com, что теперь детям запретили приносить сотовые телефоны в столовую. Учителя требуют оставлять гаджеты в классах и ругают за попытки ослушаться.

Родители также рассказали, что после скандала питание детей улучшилось. И даже у тех, чьи родители не платят за школьные обеды. Раньше одним детям могли положить простую кашу, а другим кашу с котлетой.

— Сегодня деточкам-бесплатникам дали гречку с курицей и налили чаю, это первые сдвиги за три года! Ребята приходят в столовую, садятся с краю стола и видят разницу в своём социальном статусе, ведь не у всех есть деньги, — рассказала одна из матерей учеников средней школы в Юргамыше.

По словам родителей учеников, они уже много лет жаловались директору школы Светлане Поповой, однако до скандала меню в столовой не менялось.

Ранее Лайф рассказывал, что школьники на своём обеде успели сфотографировать "шипованное" мясо. Инцидентом заинтересовались сотрудники Следственного управления СК РФ по региону и совместно с Роспотребнадзором начали проверку.