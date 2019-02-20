Путин напомнил, что стратегия РФ не подразумевает превентивного ядерного удара

Вместе с тем он предложил Западу посчитать скорость российского перспективного оружия и дальность его возможного применения.

Президент России Владимир Путин напомнил, что стратегия нашей страны не подразумевает превентивного ядерного удара. Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с представителями российских СМИ.

— У нас есть своя стратегия, концепция применения ядерного оружия — она не предусматривает применения превентивного удара, — подчеркнул президент. — Мы говорим о сопоставимых величинах, связанных с угрозами для нас.

Глава государства отметил, что не случайно в ходе своей речи обратился к зарубежным партнёрам с вопросом: "Считать-то вы умеете?"

— Считать-то они умеют, пусть посчитают скорость наших перспективных комплексов, дальность их возможного применения, — заключил Путин.

Напомним, в ходе своего послания президент России заявил, что Вашингтон сам нарушает условия ДРСМД, ищет виновных, а своих сателлитов заставляет "подхрюкивать" им. Однако российский лидер отметил, что наша страна не намерена первой размещать такие ракеты в Европе. Однако если ракеты появятся на евразийском континенте, ситуация может резко обостриться. Как писал Лайф, в НАТО обращение Путина "приняли к сведению".