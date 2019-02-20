В Сенат США внесут новый законопроект о запрете нарушения ДРСМД

В нём также прописано требование к администрации Трампа отчитываться перед конгрессом о проделанных для "возвращения России к соблюдению договора" шагах.

Сенатор от штата Мэриленд Крис Ван Холлен намерен представить законопроект "О сохранении договоров по контролю над вооружениями", сообщает РИА "Новости".

Демократ считает, что администрации президента США не нужно позволять тратить средства на деятельность, связанную с нарушением ДРСМД, до формального выхода Вашингтона из договора в августе 2019 года.

Напомним, 15 февраля демократ Тулси Габбард рассказала о законопроекте, запрещающем Вашингтону выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Госдепартамент 2 февраля 2019 года официально уведомил Москву, что Вашингтон больше не будет соблюдать условия Договора о РСМД. Россия ответила, что в таком случае примет зеркальные меры.