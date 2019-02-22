Гуайдо подписал свой первый "президентский" указ

Документ разрешает доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу. Между тем легитимный глава государства закрывает границы, заявляя, что грузы — прикрытие для лишения страны независимости.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо издал свой первый указ в качестве "временного президента" страны, которым он сам себя ранее объявил. В документе говорится о доставке гуманитарной помощи стране.

— В качестве главнокомандующего Боливарианскими национальными вооружёнными силами я подтверждаю разрешение, чтобы гуманитарная помощь попала на территорию Венесуэлы, — написал Гуайдо в "Твиттере".

Начало поставок намечено на 23 февраля. Их одобрил также парламент страны, который контролирует оппозиция.

Как ранее писал Лайф, легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро закрыл границу с Бразилией. До этого он прекратил сообщение с островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, поскольку через них тоже возможна доставка гумпомощи.

По мнению главы государства, эти грузы — лишь прикрытие для того, чтобы лишить страну независимости.