ЕСПЧ отклонил жалобу Украины из-за инцидента в Керченском проливе

Инстанция сочла, что обращение не содержит новых аргументов и является идентичным рассмотренному ранее иску.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил жалобу Украины, которая требовала принять новые обеспечительные меры против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает Минюст РФ.

Инстанция сочла, что жалоба не содержит новых аргументов и является идентичной заявленному ранее обращению, на которое Москва уже дала исчерпывающий ответ. В ведомстве уточнили, что сведения, переданные в ЕСПЧ Киевом, основывались на словах адвокатов и родственников арестованных в РФ украинских моряков.

— Доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований, — отметили в министерстве.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре суда и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года. Позднее они подали апелляцию, но проиграли.