Кладбищенская мафия. Банду ритуальщиков Ижевска взяли за продажу "элитных" мест

Очередной криминальный скандал в сфере похоронных услуг разгорается в Удмуртии. Задержано уже пятеро.

Сразу пятерых руководителей кладбищ в Ижевске задержали по подозрению в регулярном получении взяток, передаёт пресс-служба СК РФ. Должностные лица получали вознаграждение от ритуальных агентств за выделение участков под захоронения. Среди фигурантов дела начальник городской ритуальной службы, его заместитель и двое их подчинённых, в том числе управляющий и смотритель кладбища "Южное" Дмитрий Усатов. Следствие ходатайствует о его аресте. В доме и на рабочем месте высокопоставленного ритуальщика ведутся обыски.

Ранее Лайф рассказывал о скандале с ритуальщиками в Самаре. Местную жительницу вместе с телом мужа не пускали на территорию кладбища из-за того, что она оплатила захоронение "не в той" компании. После "войны" с представителями кладбища вдова вместе с гробом отправилась к местной администрации в надежде, что на неё обратят внимание. Сегодня покойного уже похоронили.