Путин: У российского оружия нет аналогов в мире

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Путин: У российского оружия нет аналогов в мире

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Президент подчеркнул, что во всех планах и решениях о будущем ВС государство рассчитывает на опыт и боевые качества офицерского корпуса.

У российского оружия нет аналогов в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления перед праздничным концертом в Кремле.

— Первоочередное внимание уделяем оснащению войск современным оружием. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире. Во всяком случае, пока, но, думаю, ещё долго не будут, — сказал российский лидер.

<p>Владимир Путин. Фото: © L!FE / Павел Баранов</p>

Путин подчеркнул, что во всех планах и решениях о будущем ВС государство рассчитывает на опыт и боевые качества офицерского корпуса.

Как ранее писал Лайф, в Послании Федеральному собранию российский лидер рассказал об успешности работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон". Военный эксперт рассказал о возможностях новейшего оружия.

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