Путин: У российского оружия нет аналогов в мире

Президент подчеркнул, что во всех планах и решениях о будущем ВС государство рассчитывает на опыт и боевые качества офицерского корпуса.

У российского оружия нет аналогов в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления перед праздничным концертом в Кремле.

— Первоочередное внимание уделяем оснащению войск современным оружием. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире. Во всяком случае, пока, но, думаю, ещё долго не будут, — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что во всех планах и решениях о будущем ВС государство рассчитывает на опыт и боевые качества офицерского корпуса.

Как ранее писал Лайф, в Послании Федеральному собранию российский лидер рассказал об успешности работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон". Военный эксперт рассказал о возможностях новейшего оружия.