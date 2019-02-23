СМИ сообщили о визите Гуайдо в Колумбию

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СМИ сообщили о визите Гуайдо в Колумбию

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Фото: © Twitter/Juan Guaidó

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны, прибыл в Колумбию, несмотря на запрет Верховного суда Венесуэлы. Об этом сообщает портал Nacional.

По данным СМИ, Гуайдо посетил благотворительный концерт в поддержку Венесуэлы в колумбийском городе Кукута. Там оппозиционер встретился с президентом Колумбии Иваном Дуке.

Предполагается, что сегодня он также проведёт встречу с президентами Чили и Парагвая Себастьяном Пиньерой и Марио Абдо Бенитесом.

Напомним, в январе Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. После этого прокуратура страны начала предварительное расследование в его отношении, а Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезд из страны и заблокировал его счета.

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