СМИ сообщили о визите Гуайдо в Колумбию

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны, прибыл в Колумбию, несмотря на запрет Верховного суда Венесуэлы. Об этом сообщает портал Nacional.

По данным СМИ, Гуайдо посетил благотворительный концерт в поддержку Венесуэлы в колумбийском городе Кукута. Там оппозиционер встретился с президентом Колумбии Иваном Дуке.

Предполагается, что сегодня он также проведёт встречу с президентами Чили и Парагвая Себастьяном Пиньерой и Марио Абдо Бенитесом.

Напомним, в январе Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. После этого прокуратура страны начала предварительное расследование в его отношении, а Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезд из страны и заблокировал его счета.