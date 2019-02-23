Ким Чен Ын поехал в Ханой на бронепоезде

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Ким Чен Ын поехал в Ханой на бронепоезде

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Ким Чен Ын. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Лидер КНДР Ким Чен Ын приедет в Ханой, где у него запланирована встреча с американским президентом Дональдом Трампом, на бронепоезде. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, Ким Чен Ын отправился в Ханой около 17:00 по местному времени (11:00 мск). Поезд проедет транзитом через Китай и прибудет во Вьетнам.

Ранее президент США подтвердил, что его вторая по счёту встреча с главой КНДР состоится 27–28 февраля во вьетнамской столице. Помощник Ким Чен Ына уже прибыл в Ханой для подготовки встречи. Во время своего пребывания в Ханое Трамп будет передвигаться на автомобиле Cadillac One

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