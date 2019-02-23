В Улан-Удэ уволили сотрудницу полиции, заказавшую стриптиз на 23 Февраля

В пресс-службе регионального ведомства отметили, что организатором "мероприятия" оказалась старший дознаватель отдела полиции № 2.

ГУ МВД России по Бурятии уволило сотрудницу полиции в Улан-Удэ, которая заказала стриптизёршу для коллег на 23 Февраля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, организатором "мероприятия" оказалась старший дознаватель отдела полиции № 2. Кроме того, объявлены предупреждения заместителю начальника управления по работе с личным составом и его помощнику по кадрам.

Ранее в Сети появилось видео, где женщины-полицейские одного из отделений полиции Улан-Удэ заказали стриптизёршу и таким образом поздравили своих коллег с Днём защитника Отечества. По факту незамедлительно была организована проверка.