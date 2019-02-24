МИД Венесуэлы дал колумбийским дипломатам сутки, чтобы покинуть страну

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МИД Венесуэлы дал колумбийским дипломатам сутки, чтобы покинуть страну

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Фото: © РИА Новости / Лео Альварес

Сотрудники дипкорпуса и работники консульских учреждений Колумбии обязаны покинуть Венесуэлу в течение 24 часов. Соответствующее заявление опубликовали на сайте МИДа страны 23 февраля.

— Предоставляется срок в 24 часа, начиная с публикации этого сообщения, чтобы дипломаты и консульские сотрудники Колумбии покинули Венесуэлу, — отметили в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточняется, их венесуэльские коллеги также вернутся на родину в ближайшее время.

В заявлении помимо прочего подчеркнули, что неблагоприятная обстановка в отношениях между странами была вызвана действиями Правительства Колумбии, действующего по указанию США.

Сотрудники пресс-службы выразили признательность народу Колумбии и надежду, что ситуация изменится в лучшую сторону и со временем к Колумбии вернутся "достоинство, суверенитет и независимость".

Ранее Лайф писал, что Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией. Кроме того, Вооружённым силам Венесуэлы был отдан приказ развернуть войска на границе с Колумбией.

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