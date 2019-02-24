"Он трезвым бывает?" Порошенко во время митинга назвал Украину агрессором

Интернет-пользователи подчеркнули, что это для лидера Незалежной "не первая оговорка по Фрейду".

Лидер Незалежной Пётр Порошенко, выступая на митинге в городе Жолква, случайно назвал Украину "страной-агрессором".

— Как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору, — сказал Порошенко со сцены.

При этом лидер Незалежной затем поправился — "российскому агрессору".

Видео выступления Порошенко попало в YouTube и вызвало шквал критики и смеха в адрес президента Украины.

— Он трезвым бывает? — задался вопросом один из пользователей, намекнув на проблемы Порошенко с алкоголем, о которых ранее не единожды упоминалось в СМИ.

Также пользователи подчеркнули, что это для Порошенко "не первая оговорка по Фрейду". Стоит отметить, что в январе 2018 года лидер Незалежной сказал, что землю Крыма и Донбасс топчут украинские оккупанты, а также назвал украинский режим подлым.