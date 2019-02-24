Участниц дуэта Anna Maria довели до слёз на сцене после их слов о Крыме

Ранее девушек обматерили в прямом эфире за их слова о том, что Крым — это Россия.

Телеведущий Сергей Притула довёл до слёз участниц дуэта Anna Maria (Анна и Мария Опанасюк) в финале украинского отбора на Евровидение-2019.

После выступления артисток ведущий спросил, не жалеют ли девушки об участии в конкурсе, поскольку их мама работает в Правительстве Крыма.

— Если я сейчас спрошу у вас, чей Крым, а этот вопрос загонит вас в вилку, это поставит крест либо на вашей карьере, либо на маминой, — сказал он.

В ответ на это они расплакались и заявили, что после их слов о Крыме их травят "как в 30-е годы", несмотря на то что они — украинские певицы, которые родились в Крыму и "не сделали ничего плохого". В свою очередь певица Джамала заявила, что существует только один ответ на вопрос о принадлежности Крыма: "Крым — это Украина".

Как сообщалось ранее, певицы Анна и Мария Опанасюк, которые являлись фаворитками полуфинала украинского отбора на Евровидение в этом году, пришли на телеканал ATR, заявили, что Украина потеряла Крым, и признались, что поддерживают акцию "Бессмертный полк". В эфир дозвонились телезрители, которые раскритиковали и обматерили девушек за их слова. Среди прочих на случившееся отреагировала Верка Сердючка.

После инцидента сайт "Миротворец" внёс родителей Анны и Марии в свою базу.