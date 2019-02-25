"Чувствую давление". MARUV заявила, что её заставляют отказаться от Евровидения

Перед исполнительницей был поставлен целый ряд условий: в частности, ей запретили какую-либо импровизацию и общение с журналистами. В ином случае ей грозит большой штраф.

Победившая на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" украинская певица MARUV заявила, что на неё давят и заставляют отказаться от участия в конкурсе. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в "Фейсбуке".

— Я чувствую давление. И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе "Евровидение-2019", — сказала она.

Исполнительница добавила, что готова отказаться от выступлений в России и взять на себя расходы, чтобы принять участие в конкурсе. По её словам, три страны предложили ей представлять их на Евровидении, но она отказалась.

— Я — украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе "Евровидение — 2019" несмотря на то, что за сутки я получила предложения от трёх разных стран представлять их. Но мой ответ категоричен — я выступаю от Украины и никак иначе! — написала певица.

Она рассказала, что контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины запретит ей какую-либо импровизацию без утверждения. Кроме того, девушка должна передать все авторские права на песню, которая принадлежит мировому лейблу Warner Music, чётко выполнять все требования компании и не общаться с журналистами без согласования. В случае нарушения MARUV грозит штраф в два миллиона гривен (около 4,9 млн рублей).

— Взамен от НТКУ я ничего не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промоподдержки. Даже визой я должна заниматься сама, — возмутилась украинка.

Как сообщалось ранее, MARUV может лишиться путёвки на международный конкурс из-за российских гастролей. Певице поставили ультиматум: она может представить Незалежную на песенном конкурсе, если подпишет контракт, где есть требование о запрете давать концерты в РФ.

В этом году "Евровидение" пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев.