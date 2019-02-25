Организаторы Евровидения вступились за MARUV и пригрозили Киеву проблемами

Продюсерская команда напомнила украинскому жюри, что их конкурс не политический, а музыкальный.

Организаторы Евровидения обеспокоены политическим скандалом, который разгорается вокруг участников нацотобора на Украине. Об этом изданию "Страна.ua" заявил продюсер конкурса Йон Ола Санд (Jon Ola Sand). Он предупредил, что всё происходящее может обернуться "проблемами" для конкурсантов из Незалежной.

— Мы получили много сообщений относительно этой ситуации. Это может быть проблемой для Украины и украинских делегатов, — заявил Санд.

Представитель организаторов конкурса добавил, что взгляды артистов, которых они придерживаются вне сцены, не имеют для них значения.

— Конкурс "Евровидение" не может быть политическим. Мы оцениваем голоса, хореографию и музыку, а не идеи артистов вне сценария, — добавил он.

Отметим, что национальный отбор участников на Евровидение от Украины сопровождается целым рядом скандалов. Например, победительницу зрительского голосования, певицу Maruv, украинские власти пригрозили не пускать на конкурс из-за гастролей в России. А дуэт сестёр-близняшек Anna Maria довели до слёз прямо на сцене из-за слов о российском Крыме.