Задержаны ещё двое подозреваемых по делу Арашуковых

Отмечается, что они оба были или являются руководителями предприятий в Ставропольском крае.

Следственный комитет России задержал ещё двоих подозреваемых по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Сегодня задержаны ещё двое подозреваемых: бывший генеральный директор ОАО "Ессентукская теплосеть" Замир Борисов и и.о. директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирина Валешна, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Борисов в настоящее время занимает должность заместителя директора по общим вопросам в АО "Газпром газораспределение Ставрополь". По версии следствия, оба задержанных подозреваются в получении наличных от промышленных потребителей газа. В настоящий момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее Лайф сообщал, что по делу Арашуковых в России прошло порядка 70 обысков. До этого, 30 января, был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков прямо в Совфеде. Ему вменяют в том числе участие в преступной группировке. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал Арашукова до 30 марта этого года. Его отец Рауль Арашуков и его сообщники подозреваются в хищении природного газа более чем на 30 миллиардов рублей.