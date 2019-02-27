В МИД Венесуэлы рассказали, что оппозиция хотела ввезти под видом гумпомощи

В грузовиках с "гуманитарной помощью", которую пыталась ввезти в Венесуэлу оппозиция, были не только продукты и лекарства, сообщил министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.
О результатах осмотра одной из фур он рассказал на заседании Совета Безопасности ООН.
— В нём были также инструменты для сооружения баррикад, ограждения, проволока, гвозди для изготовления оружия, которое использует радикальная оппозиция, — сказал глава МИД Венесуэлы.
Он добавил, что грузовики загорелись из-за нападения с колумбийской стороны на венесуэльских правоохранителей.
Арреаса также подчеркнул, что Каракасу известно о подготовке радикальной оппозиции к военным действиям.
— Мы хотим заявить о перемещениях военных в странах Карибского бассейна, о чём нам сообщили наши друзья, Куба и Россия, и о закупке оружия в Восточной Европе для передачи радикальной оппозиции в Венесуэле, — заявил он.
Как писал Лайф, 23 февраля 2018 года грузовики с гуманитарной помощью сожгли на границе Колумбии и Венесуэлы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что США планируют закупить оружие в одной из стран Восточной Европы и доставить его венесуэльской оппозиции.
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