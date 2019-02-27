В МИД Венесуэлы рассказали, что оппозиция хотела ввезти под видом гумпомощи

О том, что нашли в грузовиках при осмотре, министр иностранных дел страны сообщил на заседании Совбеза ООН.

В грузовиках с "гуманитарной помощью", которую пыталась ввезти в Венесуэлу оппозиция, были не только продукты и лекарства, сообщил министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.

О результатах осмотра одной из фур он рассказал на заседании Совета Безопасности ООН.

— В нём были также инструменты для сооружения баррикад, ограждения, проволока, гвозди для изготовления оружия, которое использует радикальная оппозиция, — сказал глава МИД Венесуэлы.

Он добавил, что грузовики загорелись из-за нападения с колумбийской стороны на венесуэльских правоохранителей.

Арреаса также подчеркнул, что Каракасу известно о подготовке радикальной оппозиции к военным действиям.

— Мы хотим заявить о перемещениях военных в странах Карибского бассейна, о чём нам сообщили наши друзья, Куба и Россия, и о закупке оружия в Восточной Европе для передачи радикальной оппозиции в Венесуэле, — заявил он.

Как писал Лайф, 23 февраля 2018 года грузовики с гуманитарной помощью сожгли на границе Колумбии и Венесуэлы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что США планируют закупить оружие в одной из стран Восточной Европы и доставить его венесуэльской оппозиции.