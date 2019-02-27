В ответ. Индийские ВВС сбили пакистанский истребитель

ВВС Индии заявили, что сбили пакистанский многоцелевой истребитель F-16. Самолёт ворвался в воздушное пространство Индии, пишет интернет-издание Firstpost.

До этого пакистанские ВВС сообщали, что сбили два индийских самолёта, которые ворвались в воздушное пространство страны. По данным СМИ, два пилота погибли, ещё один взят в плен.

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта в Кашмире, который произошёл 14 февраля. Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке группировки "Джаиш-е-Мухаммад", которая взяла ответственность за атаку.