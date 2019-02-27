В Пакистане заявили, что Индия не сбивала их истребитель

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В Пакистане заявили, что Индия не сбивала их истребитель

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Фото: flickr.com/DVIDSHUB

В ВС Пакистана заявили, что Индия не сбивала их многоцелевой истребитель F-16. Об этом сообщил генерал-майор Асиф Гафур.

— Пакистан сегодня не задействовал истребители F-16, — заявил пакистанский генерал-майор.

Ранее индийские СМИ сообщили, что ВВС их страны сбили пакистанский многоцелевой истребитель F-16. Причём до этого сторона Пакистана заявила об уничтожении двух самолётов Индии. Так Нью-Дели и Исламабад ответили друг другу на нарушение государственных границ.

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