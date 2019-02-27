Конгресс США опубликовал текст законопроекта о новых антироссийских санкциях

Никаких сюрпризов или сенсаций в документе нет. Речь идёт об инвестициях в российские СПГ-проекты, а также о сделках с госдолгом.

Законопроект о новых санкциях против России был опубликован в среду на сайте американского конгресса. Как и анонсировалось ранее, под ограничительные меры попадут финансовые институты, которые, по данным Вашингтона, поддерживали "российское вмешательство" в избирательные процессы третьих стран.

В частности, документ направлен против инвестиций в российские СПГ-проекты, а также в разработку месторождений сырой нефти в России, причём речь идёт о вложениях стоимостью от миллиона долларов. Кроме того, США настаивают на запрете сделок с суверенным долгом России при сроках погашения более 14 дней.

Предполагается, что ограничения начнут действовать через 90 дней после вступления закона в силу.

О новом проекте антироссийских санкций, подготовленном группой американских сенаторов, стало известно 13 февраля. Уже тогда сообщалось, что ограничительные меры должны затронуть банковский и энергетический сектора, а также госдолг РФ. В Кремле подобные меры сравнили с рэкетом.

Впрочем, согласно последнему отчёту международного рейтингового агентства Moody's, Россия стала гораздо менее уязвимой для новых санкций.