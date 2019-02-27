Летевший в Бангкок самолёт "Аэрофлота" сел в Ташкенте из-за инцидента в Кашмире

Отмечается, что посадка прошла штатно. Сейчас решается вопрос о размещении пассажиров.

Летевший из Москвы в Бангкок самолёт "Аэрофлота" вынужденно сел в аэропорту Ташкента из-за инцидента между ВВС Индии и Пакистана. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя аэропорта столицы Узбекистана.

В аэропорту уточнили, что лайнер сел в Ташкенте "в связи с закрытием воздушного пространства над Пакистаном для всех международных полётов". Посадка прошла штатно. Сейчас решается вопрос о размещении пассажиров.

Как ранее писал Лайф, сегодня армия Пакистана заявила, что сбила два индийских военных самолёта, которые нарушили воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. Позже сообщалось, что индийские ВВС сбили пакистанский истребитель, однако Пакистан эту информацию опроверг.