В Кремле крайне обеспокоены обострением отношений между Индией и Пакистаном

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В Кремле крайне обеспокоены обострением отношений между Индией и Пакистаном

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва призывает стороны к сдержанности.

В Кремле крайне обеспокоены обострением отношений между Индией и Пакистаном. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Очень внимательно отслеживаем обстановку, и, конечно, мы призываем все стороны к сдержанности, — добавил он.

Как ранее писал Лайф, сегодня армия Пакистана заявила, что сбила два индийских военных самолёта, которые нарушили воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. Позже сообщалось, что ВВС Индии сбили пакистанский истребитель, однако Пакистан эту информацию опроверг.

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