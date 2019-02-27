Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва призывает стороны к сдержанности.

В Кремле крайне обеспокоены обострением отношений между Индией и Пакистаном. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Очень внимательно отслеживаем обстановку, и, конечно, мы призываем все стороны к сдержанности, — добавил он.

Как ранее писал Лайф, сегодня армия Пакистана заявила, что сбила два индийских военных самолёта, которые нарушили воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. Позже сообщалось, что ВВС Индии сбили пакистанский истребитель, однако Пакистан эту информацию опроверг.