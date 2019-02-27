Песков прокомментировал переписку экс-юриста Трампа по сделке с Trump Tower

Споры о том, как долго президент США обсуждал с Москвой строительство своей башни, разгорелись с новой силой после того, как его бывший адвокат начал путаться в показаниях.

В Кремле прокомментировали переписку экс-адвоката президента США Дональда Трампа по сделке с Trump Tower Moscow Майкла Коэна. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, юрист никогда не упоминал в переписке о том, что Трамп имеет какой-либо личный интерес к сделке.

— Нет, это никогда не упоминалось, — сказал он на соответствующий вопрос журналистов, добавив, что в переписке речь шла о том, что проект осуществить не получается.

По словам Пескова, именно поэтому инициаторы пытались найти какую-то помощь, но "обращались не по адресу".

Напомним, споры о том, как долго Дональд Трамп обсуждал с Москвой строительство своей башни, разгорелись с новой силой после того, как его экс-юрист Майкл Коэн начал путаться в показаниях. Сначала он заявил конгрессу, что общение длилось до 2016 года, а потом заявил, что наврал и в действительности оно не прекращалось до июня 2017-го. Сам Трамп обвинил бывшего адвоката во лжи. Как писал Лайф, Песков ранее заявлял, что в Кремле "вообще ни у кого не было общения по этим башням".