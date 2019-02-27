C Дациком, Джигурдой и Шнуровым. Барецкий рассказал, о чём будет фильм "Брат-3"

Например, Джигурда согласно сюжету будет стрелять по представителям шоу-бизнеса с Останкинской башни.

Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий недавно заявил, что собирается снять фильм "Брат-3". О планах снять Никиту Джигурду, Сергея Шнурова, националиста Вячеслава Дацика и настоящих уголовников Барецкий рассказал Daily Storm.

— Шутки, убийства, стрельба, эротика — будет всё. А самое главное, мы наконец-то дадим ответ на вопрос: "В чём сила, брат?" То, что оставалось недосказанным в лентах Балабанова, будет произнесено вслух! — заявил будущий режиссёр.

Барецкий рассказывает, что главным героем будет младший брат Данилы Багрова, которому отведено место по канону сказок.

— Ну да. Ведь у нас — как на Руси: старший — умный, средний — хитрый, а младший — дурак. Дурак в хорошем, конечно, смысле, — заявляет шоумен.

Песню для фильма должен написать Сергей Шнуров, а его роль держится в секрете. Вячеслав Дацик, который недавно вышел из тюрьмы, будет играть проповедника. Никите Джигурде достанется роль киллера.

Стас Барецкий уверен в своих силах и собирается в 2020 году уже выпустить фильм в прокат.