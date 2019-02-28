Помпео рассказал, о чём Трамп и Ким Чен Ын не смогли договориться на саммите

Госсекретарь США подчеркнул, что демонтажа объекта в Йонбёне недостаточно для ликвидации ракетно-ядерной программы КНДР.

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, почему американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли договориться на двустороннем саммите в Ханое. По словам Помпео, Штаты на переговорах не смогли получить того, чего хотели.

Вместе с тем он отметил, что страны сделали большой шаг к реализации договорённостей, достигнутых ранее в Сингапуре. Поэтому госсекретарь оценивает позитивно достигнутый лидерами прогресс, но сожалеет, что пока не удалось достичь большего.

— Ким Чен Ын был не готов выполнить требования США, — сказал Помпео, добавив также, что Штаты и Северная Корея продолжат переговоры по денуклеаризации.

Госсекретарь также добавил, что демонтажа объекта в Йонбёне недостаточно для ликвидации ракетно-ядерной программы КНДР. Там находится ядерный научно-исследовательский центр.

— Надеюсь, когда мы будем работать в предстоящие дни и недели, мы добьёмся прогресса и в конечном итоге достигнем того, чего хочет весь мир — денуклеаризации Северной Кореи, — подчеркнул Помпео.

Как писал Лайф, ранее Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры в расширенном составе, после чего лидеры стран досрочно покинули место проведения саммита, не достигнув соглашения. Как ранее писал Лайф, Трамп заявил, что санкции США против КНДР останутся в силе.