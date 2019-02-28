Видео с горой "денег Арашуковых" оказалось фейком

Выяснилось, что это старые кадры, которые почему-то заинтересовали СМИ. Следствие никак не комментирует эту утку.

Видео с горой обожжённых купюр, изъятых якобы по делу Арашуковых, оказалось фейковым. Это инсталляция испанского художника, созданная более года назад.

Вечером 27 января ряд СМИ опубликовал видеозапись, в описании к которой указывалось, что в день обысков по делу сенатора Арашукова на одном из складов в Москве "сложили костёр из денег".

После этого валюта была сожжена. Однако большую часть купюр удалось спасти — деньги обгорели лишь отчасти.

Официальные извинения за публикацию ролика принесло издание "Фонтанка.ру", которое опубликовало его одним из первых. Через несколько часов новость была удалена.

Напомним, 30 января был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков прямо в Совфеде. Ему вменяют в том числе участие в преступной группировке. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал Арашукова до 30 марта этого года. Отец сенатора Рауль Арашуков и его сообщники подозреваются в хищении природного газа более чем на 30 миллиардов рублей.