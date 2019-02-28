Ну совсем не Maruv. Панин собрался на Евровидение-2019 от Украины

Российский актёр предлагает собрать по-настоящему интернациональную команду и выступить на конкурсе.

Актёр Алексей Панин собрался принять участие в музыкальном конкурсе Евровидение-2019, при этом выступить он намерен от Украины. Об этом он сообщил в своём инстаграме.

По его словам, на Евровидение надо поехать ему и украинской артистке Ирине Билык, клипом которой он сопроводил пост. Актёр принимал участие в съёмках ролика.

Панин предлагает собрать по-настоящему интернациональную команду и выступить на конкурсе двум странам вместе.

Напомним, ранее стало известно, что Украина приняла решение не участвовать в Евровидении в 2019 году. Как сообщалось ранее, певица Maruv отказалась от подписания договора об участии в конкурсе после проведения переговоров. Так же поступили и остальные финалисты национального отбора.

Сам же Алексей Панин не так давно намекнул на то, что собирается покинуть Россию.