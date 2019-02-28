В 2018 году Сбербанк сократил более 16 тысяч сотрудников. И это только начало

В течение ближайших шести лет кредитная организация планирует сократить штат почти вдвое. Таковы последствия перехода на дистанционное банковское обслуживание.

Сбербанк в 2018 году сократил штат своих сотрудников более чем на 5%. Такие данные приводятся в релизе кредитной организации, опубликованном в четверг.

— Штатная численность группы за IV квартал сократилась на 2,4 тыс. человек, а за весь год — на 16,5 тыс. до 293,8 тыс. сотрудников вследствие продолжения реализации программ по повышению эффективности бизнеса, — отмечают в пресс-службе Сбербанка.

Отметим, что к 2025 году кредитная организация планирует сократить свой штат почти вдвое. Герман Греф объяснял, что это естественный процесс: к этому якобы приведёт развитие дистанционного банковского обслуживания.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что весной планируются массовые сокращения работников в России. Речь шла о более чем 115 тысячах россиян. Но Минтруд поспешил успокоить: ситуация на рынке труда стабильная, а численность безработных в ближайшие три года будет находиться на уровне прошлого года и не должна превысить 3,6 миллиона человек.