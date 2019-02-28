Украина может отказаться от участия в Евровидении-2020, если победит Лазарев

Ранее организаторы конкурса на Украине сообщали, что опасаются штрафов за то, что страна не представила своего исполнителя.

Если на Евровидении-2019 победит представитель от России Сергей Лазарев, то Украина откажется от участия в Евровидении-2020. Об этом заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова.

— Если победит Россия, тогда я предлагаю делать просто конкурс "Лучшая песня Украины", — сказала она в эфире телеканала "Прямой".

О том, что Украина не нашла желающих участвовать в конкурсе и отказалась участвовать в Евровидении в этом году, Лайф писал ранее. И теперь в Киеве боятся штрафов за такое решение.

Что касается Сергея Лазарева, то он поедет на конкурс уже второй раз. В Госдуме при этом предлагали отправить на конкурс коллектив "Крылатая пехота".