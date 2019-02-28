Из-за отмены рейсов Air Astana около 40 россиян застряли в Дели

Сейчас дипломаты помогают нашим соотечественникам перебронировать билеты на 4–5 марта.

Сразу 34 гражданина РФ остаются в Международном аэропорту Дели имени Индиры Ганди из-за отмены рейсов авиакомпании Air Astana после того, как обострилась ситуация между Индией и Пакистаном. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в администрации аэропорта.

— На месте работают дипломаты РФ, которые помогают пассажирам перебронировать билеты на 4–5 марта, — рассказал собеседник агентства.

Число застрявших россиян может увеличиться, так как рейсы компании на ближайшие дни отменены.

По заявлению российской дипмиссии, перевозчик не оказал должной помощи россиянам, сославшись на форс-мажор. Посольство продолжает внимательно контролировать ситуацию.

Как ранее писал Лайф, конфликт Индии и Пакистана обострился 27 февраля: Вооружённые силы Пакистана сбили два индийских военных самолёта, в ответ ВВС Индии сбили пакистанский истребитель.