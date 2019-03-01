Трамп пообещал продолжить переговоры с КНДР

Глава Белого дома обсудил неудачный саммит в Ханое с лидерами Японии и Южной Кореи.

США продолжат переговоры с Северной Кореей о снятии санкций, заявила пресс-секретарь американского президента Дональда Трампа Сара Сандерс. Она сообщила, что глава Белого дома обсудил ситуацию с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По словам Сандерс, Трамп пообещал не прекращать диалога с КНДР и при этом координировать усилия с Токио и Сеулом.

Как ранее писал Лайф, прошедшая в Ханое встреча Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном не привела стороны к соглашению по поводу ядерного разоружения. Президент США заявил, что санкции против Пхеньяна останутся в силе.