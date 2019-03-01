Ещё один соцопрос показал одобрение немцами строительства "Северного потока — 2"

Идущее полным ходом строительство газопровода "Северный поток — 2" одобряется большей частью населения Германии. Об этом свидетельствуют данные опросов института исследования общественного мнения YouGov, передаёт газета Hannoversche Allgemeine.

По данным издания, реализацию проекта поддерживают 56 процентов жителей страны, в то время как против него выступают всего 16. Ещё 27 процентов опрошенных не смогли определиться со своей позицией. Всего в опросе приняли участие 2058 человек.

Данные этого исследования в значительной степени схожи с результатами прошлых социологических опросов, которые показывали одобрение строительства жителями Германии.

При этом у реализации проекта есть ряд идейных противников, среди которых Украина и США. Первые боятся потерять доходы от транзита российского газа в ЕС, а вторые хотели бы продавать свой сжиженный природный газ не только Польше, но и всей остальной Европе.