Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвокатов директора финансового департамента фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля и оставил его под стражей.

— Постановление Басманного суда Москвы от 15 февраля, которым в отношении Дельпаля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставить без изменений, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения, — цитирует "Интерфакс" решение Мосгорсуда.

Отмечается, что Дельпаля и остальных фигурантов дела обвиняют в хищении двух с половиной миллиардов рублей.

Напомним, основателя фонда Майкла Калви и ещё пятерых человек задержали 15 февраля. По версии следствия, они похитили 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы. 16 февраля Калви был арестован. Ранее президенту России Владимиру Путину сообщили о просьбе контролировать дело Калви.