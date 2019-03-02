США ввели визовые санкции против 49 представителей Венесуэлы

США ввели новые визовые ограничения в отношении 49 представителей Венесуэлы.

— США продолжат принимать меры в отношении Мадуро и других коррупционеров, а также тех, кто нарушает права человека, — указывается в заявлении американского Госдепа.

Также Вашингтон призвал другие страны последовать примеру Штатов в отношении "коррумпированных соратников Мадуро".

Ранее спецпредставитель главы Белого дома Дональда Трампа Эллиотт Абрамс анонсировал усиление санкций против Каракаса. Отмечалось, что США отзовут визы у десятков венесуэльцев, которые "ответственны за подрыв демократии" в стране.

Напомним, в Венесуэле идёт противостояние легитимной власти в лице Николаса Мадуро и оппозиционера Хуана Гуайдо, который объявил себя "временным главой государства".

Лайф писал, что российский лидер Владимир Путин передал венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро слова поддержки и солидарности.