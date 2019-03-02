Генконструктор назвал стоимость создания ракетного комплекса "Ангара"

Генконструктор Владимир Нестеров в своей книге "Космический ракетный комплекс "Ангара". История создания" рассказал, во сколько России обошлось создание ракетного комплекса "Ангара". Как сообщает РИА "Новости", Нестеров с 2005 по 2012 год занимал должность генерального директора Центра Хруничева, а в 2009–2014 годах — генконструктора средств выведения лёгкого и тяжёлого классов.

Нестеров отметил, что на опытно-конструкторские работы было затрачено 62,3 миллиона рублей, а на техническое перевооружение и подготовку серийного производства — 24,8 миллиона рублей, на капитальные вложения и строительно-монтажные работы по созданию наземной инфраструктуры КРК "Ангара" по линии Минобороны — 24,7 миллиона рублей.

Как подсчитал экс-гендиректор Центра Хруничева, таким образом, в целом космический ракетный комплекс "Ангара" с момента его создания и до конца 2014 года с учётом двух успешно проведённых пусков (ракета "Ангара-1.2ПП" и ракета "Ангара-А5") обошёлся России в 111,986 млрд рублей.

"Ангара" — семейство модульных ракет с различными вариантами компоновки. Головным разработчиком и производителем ракет-носителей семейства "Ангара" является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.