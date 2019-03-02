"Вы боитесь?" Порошенко дал девушке пощёчину из-за вопроса про Шария

Украинский лидер Пётр Порошенко дал пощёчину девушке на митинге в одном из городов Незалежной. Соответствующее видео на своей странице в YouTube-канале опубликовал журналист и блогер Анатолий Шарий.

К слову, поводом для такого поведения Порошенко послужил вопрос девушки: "Почему вы преследуете блогера Анатолия Шария?"

Изначально президент Украины потребовал у неё выключить телефон, а затем назвать фамилию и адрес места жительства. Не получив ответа, он нанёс ей удар, а затем спросил: "Вы боитесь? Не бойтесь, всё будет хорошо".

Стоит добавить, что это далеко не первый конфуз украинского лидера. Ранее он выбил мобильный телефон из рук украинца, сорвал шапку с головы женщины и ущипнул мужчину за нос на встрече с избирателями.