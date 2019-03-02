Александра Емельяненко арестовали на 10 суток

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Александра Емельяненко арестовали на 10 суток

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Фото: © L!FE

Кисловодский суд отправил бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко под административный арест на 10 суток.

— Суд признал виновным и назначил административный арест на 10 суток, — сказал судья.

Емельяненко проходит по административному делу о неповиновении полиции при задержании.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске задержали российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко. Выступая в суде, спортсмен заявил, что его спровоцировали сотрудники полиции.

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