Путин приехал на соревнования по лыжным гонкам Универсиады-2019 — видео

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Путин приехал на соревнования по лыжным гонкам Универсиады-2019 — видео

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Президент России Владимир Путин приехал на соревнования по лыжным гонкам Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Глава государства занял место на трибуне.

Путин смотрит гонку на 10 км среди мужчин.

<p>Фото: © L!FE</p>

Сидящие рядом с президентом зрители пытаются сделать с ним селфи.

<p>Фото: © L!FE</p>

Напомним, что Универсиада стартовала в Красноярске 2 марта, соревнования завершатся 12 марта. Первое золото завоевала российская лыжница Алиса Жамбалова. Ранее глава государства посетил главный операционный центр Универсиады-2019.

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