Путин приехал на соревнования по лыжным гонкам Универсиады-2019 — видео

Президент России Владимир Путин приехал на соревнования по лыжным гонкам Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Глава государства занял место на трибуне.
Путин смотрит гонку на 10 км среди мужчин.
Сидящие рядом с президентом зрители пытаются сделать с ним селфи.
Напомним, что Универсиада стартовала в Красноярске 2 марта, соревнования завершатся 12 марта. Первое золото завоевала российская лыжница Алиса Жамбалова. Ранее глава государства посетил главный операционный центр Универсиады-2019.
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