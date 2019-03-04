Захарова напомнила, что Россия ведёт собственное расследование дела Скрипалей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ведёт собственное расследование отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

— Если кому-то где-то кажется на Западе ли, в Великобритании ли, или в Вашингтоне, в Брюсселе, что Россия спускает эту тему на тормозах, то они очень сильно ошибаются, — цитирует Захарову "Комсомольская правда".

По её словам, у истории с отравлением Скрипалей, в котором Лондон обвиняет российскую сторону, будет логическое завершение.

Захарова отметила, что спустя год после инцидента Британия так и не смогла предоставить никаких доказательств и фактов.

— Есть провокационная деятельность — наглая, хамская, ледяная, без каких-либо собственных сомнений, — резюмировала официальный представитель МИД.

Она добавила, что теперь уже Москва собирается "переходить к фактам".

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. В данном преступлении Лондон обвиняет двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые находились в этом городе. Позднее британские СМИ назвали третьего предполагаемого участника отравления Скрипалей.

Также сообщалось, что Британия использует "дело Скрипалей" для отвлечения населения от Brexit.