Министр обороны ФРГ увидела угрозу для России из-за китайских ракет

Урсула фон дер Ляйен предложила включить Китай в ДРСМД, чтобы "обезопасить Россию".

Китайские ракеты несут угрозу для России, поэтому необходимо включить Поднебесную в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

В своём интервью изданию Focus Ляйен отметила, что выстроить отношения с Пекином можно только с помощью диалога.

Напомним, соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 году подписали глава СССР Михаил Горбачёв и президент США Рональд Рейган. В начале февраля США уведомили РФ о приостановке своего участия в ДРСМД и о запуске процесса выхода из соглашения. Президент России Владимир Путин сообщил, что Кремль зеркально ответит на действия США.

О возможности перезаключить договор при участии КНР и других государств уже заявлял глава Белого дома Дональд Трамп и генсек НАТО Йенс Столтенберг.