Слишком много аварий. ГИБДД возьмёт техосмотр под свой контроль

Когда изменится процедура, пока не известно. Она призвана снизить аварийность на дорогах России.

Сотрудники ГИБДД в скором времени вернутся к техническому осмотру, пока только автобусов и маршруток. Причиной этого стала печальная статистика ДТП, связанная с плохим техническим состоянием общественного транспорта. Об этом рассказал РИА "Новости" начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения полиции Михаил Черников.

— Только в октябре в трагических событиях в Тверской области и Чувашской Республике погибло 25 человек, а в феврале в Калужской области после опрокидывания автобуса с детьми погибло семь человек, — цитирует генерала агентство.

Также Черников добавил, что иногда даже непонятно, "из каких конструктивов собраны" автобусы, которые попали в ДТП.

Ранее Лайф рассказывал, что глава Минтранса РФ Евгений Дитрих поддержал инициативу запретить старые автобусы для перевозки детей. Месяц назад в Калужской области перевернулся автобус MAN, который перевозил несовершеннолетних, погибло семь человек. Оказалось, что транспортному средству было 30 лет.