"Роскосмос" увольняет чиновника после слов о "скотобазе" в хрущёвках

Скандал произошёл из-за нелестных высказываний Станислава Жаркова о жителях хрущёвок, за которые он поспешил извиниться, но это ему не помогло.

Сотрудника головного финансового института "Роскосмоса" Станислава Жаркова увольняют с работы после его слов, что в хрущёвках живёт "скотобаза". Об этом РИА "Новости" сообщили в организации "Агат".

— Руководство ФГУП "Организация "Агат" поддержало инициативу "Роскосмоса" и сегодня было принято решение об увольнении сотрудника, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Жарков лишится своего поста в ближайшее время.

Скандал произошёл из-за того, что Жарков в ходе открытой дискуссии в "Фейсбуке" заявил, что люди, проживающие в типовых пятиэтажках, быстро испортят новое жильё. После резких слов в отношении оппонентов он поспешил извиниться, однако его слова произвели резонанс, и изучить ситуацию взялась комиссия по этике "Роскосмоса". Подробнее читайте в материале Лайфа.