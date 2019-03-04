Еврокомиссия ждёт принятия Газовой директивы до запуска "Северного потока – 2"

В Брюсселе считают, что после принятия директиву нужно использовать немедленно на национальном уровне.

Еврокомиссия ждёт вступления в силу поправок к Газовой директиве ЕС перед тем, как будет завершён проект "Северный поток — 2". Об этом заявил глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.

— Мы ожидаем быстрого вступления в силу, то есть до завершения "Северного потока — 2", то есть директива будет применяться к этому проекту, — цитирует Ристори агентство ТАСС.

Директива требует, чтобы оператором проекта был не "Газпром", а независимая компания, также половина мощности "трубы" должна быть зарезервирована для независимых газовых поставщиков. Помимо "Северного потока — 2" она будет регулировать работу в ЕС и других газопроводов.

В 20-х числах февраля послы ЕС одобрили поправки к Газовой директиве. А Германия добилась того, что страны, на чьи территории приходят иностранные газопроводы, сами будут изменять нормы приёма газа после консультаций с Еврокомиссией.

Эксперты считают, что ограничения, которые вводит документ для газопровода, принимаются, чтобы "умаслить США", а последующие изменения документа будут приняты в пользу "Газпрома".