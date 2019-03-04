В Башкирии умерла пенсионерка, которой "лечили" перелом гипсом из швабры

Накануне смерти женщину выписали в удовлетворительном состоянии, но на следующий день у неё оторвался тромб.

В Кушнаренковском районе Башкирии скончалась пенсионерка, которой в местной больнице после перелома ноги прибинтовали к ноге обломок старой швабры. Как сообщают "Вести-Башкортостан", ссылаясь на источник в медицинских кругах, у бабушки оторвался тромб.

По предварительной информации, пенсионерка скончалась на следующий день после выписки из больницы: у неё был перелом шейки бедра.

Ранее Лайф сообщал, что прокуратура Башкирии требует привлечь к дисциплинарной ответственности врача, который не оказал надлежащую помощь пенсионерке, поступившей с переломом, и вместо нормальной шины прибинтовал к ноге доску от швабры. Дежурный хирург, которого уволили по итогам проверки, объяснил, что шины в медучреждении на момент поступления пациентки закончились.