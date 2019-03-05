Медведев: Россия не перестанет поставлять газ по действующим трубопроводам

Премьер-министр отметил, что страна готова сохранить и транзит топлива через Украину.

Строительство "Турецкого потока" и "Северного потока — 2" не будет означать, что Россия перестанет транспортировать газ по существующим трубопроводам, заявил в интервью люксембургскому изданию Luxemburger Wort премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что страна старается создать как можно больше транзитных маршрутов для поставок топлива, чтобы сделать их более надёжными.

При этом глава правительства подчеркнул, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину, но для этого должны быть соблюдены некоторые условия.

— Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка, — сказал Медведев.

Как ранее писал Лайф, в "Нафтогазе Украины" выразили опасения по поводу полной потери транзита газа из-за "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". В феврале министр энергетики России Александр Новак заявил, что маршрут поставок газа через Украину самый дорогостоящий.