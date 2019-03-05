"Может, им юмор нравится". Зеленский прокомментировал прослушку СБУ его офиса

Шоумен и кандидат в президенты Украины посетовал, что этим занимаются люди, которые должны заботиться о безопасности граждан.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский высказался по поводу прослушивающего устройства на крыше его офиса.

— Если служба безопасности или сотрудники — в общем, следствие покажет, кто это был — нас слушают и пишут, может быть, им просто нравится наш юмор? — предположил Зеленский, выступая в эфире телеканала "1+1".

Он также выразил "печаль" по поводу того, что такими делами в стране заняты службы, созданные ради безопасности украинцев.

Как ранее писал Лайф, оборудование для прослушки нашли на крыше офиса Зеленского на Белорусской улице в Киеве. В Службе безопасности Украины признались, что это они установили устройство, но заверили, что это никак не связано с предстоящими выборами.